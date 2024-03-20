Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 20 марта 2024Мир

В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

Newsweek: Песков подчеркнул, что Кремль не будет оправдываться из-за выборов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Кремль не будет оправдываться в ответ на критику западных стран, связанную с президентскими выборами в России. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул в разговоре с изданием Newsweek.

«Мы специально не приглашали представителей БДИПЧ, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми», — отметил Песков.

Он добавил, что все желающие наблюдатели из зарубежных стран приехали на выборы и лично наблюдали за процессом.

Песков подчеркнул высокую степень консолидации российского общества в контексте повестки дня президента и незначительное число тех, кто находится в оппозиции.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      Винер заявила о сходстве гимна для нейтральных атлетов на ОИ с похоронным маршем

      В Раде рассказали о новом плане европейской интервенции на Украину

      В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

      Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

      Раскрыта фабула дела задержанного в российском регионе министра ЖКХ

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше