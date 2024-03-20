В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

Newsweek: Песков подчеркнул, что Кремль не будет оправдываться из-за выборов

Кремль не будет оправдываться в ответ на критику западных стран, связанную с президентскими выборами в России. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул в разговоре с изданием Newsweek.

«Мы специально не приглашали представителей БДИПЧ, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми», — отметил Песков.

Он добавил, что все желающие наблюдатели из зарубежных стран приехали на выборы и лично наблюдали за процессом.

Песков подчеркнул высокую степень консолидации российского общества в контексте повестки дня президента и незначительное число тех, кто находится в оппозиции.