В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов
Newsweek: Песков подчеркнул, что Кремль не будет оправдываться из-за выборов
Кремль не будет оправдываться в ответ на критику западных стран, связанную с президентскими выборами в России. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул в разговоре с изданием Newsweek.
«Мы специально не приглашали представителей БДИПЧ, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми», — отметил Песков.
Он добавил, что все желающие наблюдатели из зарубежных стран приехали на выборы и лично наблюдали за процессом.
Песков подчеркнул высокую степень консолидации российского общества в контексте повестки дня президента и незначительное число тех, кто находится в оппозиции.