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08:52, 20 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об усилении обороны ВСУ в Донбассе

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в районе Северска в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборону в Донбассе. Об этом передает РИА Новости.

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в районе Северска и отметил, что это обнаружили при ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска. Военные выявили новые фортификационные сооружения, которые усиливают старые укрепрайоны.

По данным эксперта, для отвлечения внимания от инженерных работ украинские войска с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям.

Ранее Марочко рассказал о сорванной попытке ВСУ заминировать местность. Это произошло северо-западнее села Стельмаховка в ЛНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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