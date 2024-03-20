Стало известно об усилении обороны ВСУ в Донбассе

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в районе Северска в Донбассе

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборону в Донбассе. Об этом передает РИА Новости.

Марочко заявил об усилении обороны ВСУ в районе Северска и отметил, что это обнаружили при ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска. Военные выявили новые фортификационные сооружения, которые усиливают старые укрепрайоны.

По данным эксперта, для отвлечения внимания от инженерных работ украинские войска с помощью кочующих огневых средств ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям.

Ранее Марочко рассказал о сорванной попытке ВСУ заминировать местность. Это произошло северо-западнее села Стельмаховка в ЛНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.