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09:18, 20 марта 2024Мир

Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США

UPI: Трамп потребовал абсолютного иммунитета от обвинений перед выборами в США

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от Верховного суда постановить, что он обладает «абсолютным иммунитетом» от обвинений, вытекающих из его предполагаемых попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает UPI.

«Президент не сможет функционировать, и само президентство не сможет сохранить свою жизненно важную независимость, если президенту грозит уголовное преследование за официальные действия после того, как он покинет свой пост», — говорится в ходатайстве Трампа.

Консервативный Верховный суд согласился рассмотреть это дело и назначил ускоренную дату начала разбирательства на 25 апреля.

По мнению команды юристов Трампа, лишение уголовного иммунитета «выведет из строя каждого будущего президента с помощью фактического шантажа и вымогательства», одновременно обрекая их «на годы почтовых травм от рук политических оппонентов».

Уточняется, что адвокаты ссылаются на решение Верховного суда в отношении бывшего американского лидера Ричарда Никсона , которое установило, что президенты пользуются абсолютным иммунитетом за гражданский ущерб, причиненный действиями в пределах «внешнего периметра» их официальных обязанностей.

Ранее Трамп одержал победу на очередной порции внутрипартийных выборов, прошедших 19 марта в нескольких штатах. Он выиграл праймериз в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо, а также лидировал на выборах республиканцев во Флориде.

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      Виктория Кондратьева
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