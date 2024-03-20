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08:31, 20 марта 2024Мир

Стало известно о победе Байдена и Трампа на праймериз своих партий

CNN: Байден и Трамп выиграли на праймериз своих партий

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп одержали победу на очередной порции внутрипартийных выборов, которые демократы и республиканцы провели во вторник, 19 марта, в нескольких штатах. Об этом передает телеканал CNN.

Политики выиграли в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо. Трамп также лидировал на выборах республиканцев во Флориде, где демократы не проводят первичное голосование.

Ранее Байден набрал нужное число делегатов для номинации от Демократической партии. Этого также добился и Трамп. Таким образом, оба политика окончательно стали итоговыми участниками предвыборной гонки.

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      Марина Совина
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