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16:13, 20 марта 2024Путешествия

У россиянки упала температура, потемнела кожа и отказали ноги в отеле Египта

Отдыхавшая в Египте с ребенком россиянка попала в клинику отеля и не выжила

Фото: Aladin Abdel Naby / Reuters

Отдыхавшая в Египте россиянка попала в клинику пятизвездочного отеля и не выжила. У нее упала температура до 33 градусов, потемнела кожа и отказали ноги, пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с 36-летней жительницей Салавата Анастасией, приехавшей в девятидневный отпуск в Шарм-эш-Шейх с шестилетним ребенком и матерью. По данным источника, все началось накануне вылета туристов на родину.

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В последний день отдыха семья искупалась в море, пообедала в отеле, после чего у отдыхающей резко поднялась температура до 40 градусов. Мать Анастасии попросила работников гостиницы вызвать скорую помощь, однако ей отказали.

Вместо этого соотечественникам посоветовали обратиться в клинику, расположенную на территории отеля. «Девушка к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета», — пишет источник.

Мать туристки рассказала, что врач сделал ее дочери неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку. «По возвращении в отель температура измученной женщины рухнула до 33 градусов, на теле проявились темные пятна и стали отниматься ноги, — говорится в сообщении. — В скорой снова отказали, вызвали того же врача, он заявил, что темные пятна — это от загара, а остальное пройдет».

Добиться госпитализации дочери в государственную больницу женщина смогла только ближе к ночи. Россиянку, которая уже была без сознания, доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Ранее в марте пассажир российской авиакомпании NordStar почувствовал себя плохо в самолете и не выжил. Трагедия произошла на борту лайнера, следовавшего по маршруту ВолгоградЕкатеринбург.

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      Фариза Бацазова
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