Раскрыты подробности о жалобах Уткина на самочувствие незадолго до смерти

Василий Уткин перед госпитализацией жаловался на сбитое дыхание и пересохший рот

Спортивный комментатор, журналист Василий Уткин днем 19 марта, незадолго до смерти, вызвал скорую помощь и пожаловался врачам на сбитое дыхание и пересохший рот. Подробности о его самочувствии перед госпитализацией приводит Telegram-канал Mash.

По данным издания, Уткин также сообщил медикам, что в течение трех последних дней у него была сильная одышка. Врачи на месте диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт. Однако это не подействовало, комментатора привезли в больницу в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ.

«Ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий», — говорится в сообщении. Уточняется, что в 17:05 у Уткина случилась первая остановка сердца, медикам удалось его реанимировать. Но спустя полчаса его сердце снова остановилось. В 18:01 врачи констатировали его смерть.

О том, что Василий Уткин ушел из жизни, стало известно во вторник, 19 марта. Комментатору было 52 года. Сообщалось, что предварительной причиной стала тромбоэмболия легочной артерии.