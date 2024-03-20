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08:46, 20 марта 2024Наука и техника

В России допустили отключение смартфонов Apple и Google. Как это можно осуществить и что грозит пользователям?

Роскачество: в России технически могут отключить смартфоны Apple и Google

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

У корпораций Google и Apple есть технические возможности для отключения смартфонов российских пользователей. Вероятность подобного развития событий оценил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, для этого может быть использован механизм блокировки краденных устройств, и технически подобная мера вполне возможна. Кузьменко отметил, что у техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у Google, но в обоих случаях пользователи столкнутся с серьезными проблемами.

Устройствами Apple, пояснили в Роскачестве, нельзя будет воспользоваться, данные будут потеряны. В то же время со смартфонов на Android в случае блокировки можно будет извлечь пользовательские данные, а для разблокировки потребуется перепрошивка.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Роскачестве усомнились, что Apple и Google решатся на такой шаг

Эксперт заявил, что на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки. Помимо прочего, стоит иметь в виду, что в России много иностранцев, и отделить их от местных, которые пользуются зарубежной техникой, очень сложно.

Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити», если конфликт перейдет на новую стадию и ставки окажутся крайне высоки, Apple действительно может пойти на отключение устройств на территории России, а Google отключит непрошитые телефоны Android.

ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами

Массовый отказ от техники Apple в госструктурах был запущен после сообщений ФСБ в июне 2023-го о том, что ее используют спецслужбы США для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. В ФСБ сделали вывод, что Apple тесно сотрудничает с разведывательными структурами США — в частности, с Агентством национальной безопасности.

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После обнародования данных в Министерстве иностранных дел России заявили, что «разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию ФСБ заслуживающей внимания, а также признал, что 20-30 процентов сотрудников администрации президента пользуются iPhone, но исключительно в личных целях.

Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны, и, конечно, их использование в служебных целях неприемлемо и запрещено

Дмитрий Пеков пресс-секретарь президента России

Позднее о запрете использования iPhone на рабочем месте отчитались Минпромторг, Минпросвещения, Минтранс, а также некоторые госкомпании.

ЖЗЛ
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      Алина Гончарова
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