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09:32, 20 марта 2024Россия

В России двухлетнему ребенку понадобилась пересадка печени из-за отравления

В Бурятии двухлетнему ребенку понадобилась пересадка печени из-за отравления

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Бурятии двухлетнему ребенку понадобилась пересадка печени из-за отравления парацетамолом. Об этом сообщили в пресс-службе Закаменской центральной районной больницы.

По словам главного врача российской больницы Константина Эрдынеева, ребенка доставили в приемное отделение санавиацией в крайне тяжелом состоянии. Его немедленно поместили в реанимацию, а во время диагностики доктора поняли, что его печень полностью разрушилась. К таким последствиям привела передозировка парацетамола, которым родители пытались лечить малыша.

«При максимальной дозировке 140 миллиграммов на 1 килограмм веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 миллиграммов! Единственным спасением жизни становится трансплантация органа», — разъяснил главврач.

Эрдынеев отметил, что пациента собираются перевезти отдельным санбортом в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное мальчик четыре года проходил с жабрами на шее, у него была очень редкая врожденная патология, ребенка прооперировали.

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      Анна Щербакова
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