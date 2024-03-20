Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 20 марта 2024Мир

В Сербии избрали нового спикера парламента

Парламент Сербии избрал экс-премьера Ану Брнабич новым спикером

Фото: Thomas Imo / Globallookpress

Экс-премьер Сербии Ана Брнабич была избрана новым спикером Скупщины (однопалатного парламента) большинством голосов. Из 158 присутствующих на заседании депутатов свои голоса за нее отдали 153 парламентария. Об этом сообщил председательствующий старейший депутат Стоян Раденович, трансляция проводилась на сайте Скупщины.

«Уважаемые депутаты, по итогам вашего голосования констатирую, что кандидат Ана Брнабич получила большинство голосов всех депутатов и что Народная Скупщина своим председателем избрала Ану Брнабич», — заявил он.

Новый спикер Скупщины выразила благодарность депутатам и объявила новый пункт повестки — голосование за кандидатуры заместителей председателей парламента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика осуждает специальную военную операцию (СВО), но не станет вводить санкции в отношении России. Глава государства заявил о своем намерении придерживаться принципов, утвержденных Советом национальной безопасности Сербии два года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Один из главных покупателей российской нефти может отказаться от нее. Что стало причиной?

      В Киеве пожаловались на получение «бла-бла-бла» вместо помощи от Запада

      В Сербии избрали нового спикера парламента

      На Украине закрыли список «спонсоров войны»

      Карпин одной фразой оценил уровень сборной России по футболу

      Президент Бразилии поздравил Путина с переизбранием

      Еще один источник сообщил об ударе по базе наемников в Харькове

      Тина Кунаки опубликовала новые фото в купальнике

      На Украине возмутились требованием США воевать за кредитные деньги

      Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше