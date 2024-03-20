В Турции запретят АЗС продажу «улучшенного» бензина

В Турции с 30 апреля запретят продажу «маркетинговых» видов топлива на АЗС

В Турции с 30 апреля запретят продажу на АЗС «маркетинговых» видов топлива. Об этом сообщил местный телеканал Ahaber.

Речь идет об улучшенных сортах бензина с такими приставками, как ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro, который продавался по завышенным ценам. АЗС рекламируют такое топливо как более качественное и способствующее лучшей работе двигателя, а также экономичному расходу.

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции приняло такое решение для унификации цен на бензин. Теперь на заправках страны можно будет купить только бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и газ. EPDK отметило, что все виды продаваемого в Турции топлива соответствуют стандартам качества, а какие-либо отличия между обычным бензином и его «улучшенными» сортами отсутствуют.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что не видит серьезных рисков для снабжения внутреннего рынка России топливом. Замглавы Минэнерго отметил, что в правительстве принимают все возможные меры для сохранения профицита поставок бензина на внутренний рынок после проведения внеплановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, власти с 1 марта на полгода ввели запрет на вывоз автомобильного бензина из страны.