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02:46, 20 марта 2024Мир

В Венесуэле заявили о победе России над Западом на выборах

Депутат Венесуэлы Фариа заявил, что на выборах Россия победила политику Запада
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Unsplash

Депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хесус Фариа прокомментировал минувшие президентские выборы в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фариа заявил о победе России над Западом на выборах и добавил, что главным проигравшим стала политика военной агрессии и санкций стран НАТО против Москвы. По его словам, поражение также потерпели власти Украины и коллективный Запад.

С 15 по 17 марта в России проходили трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В пользу кандидатуры Владислава Даванкова высказались 3,85 процента избирателей. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3,2 процента голосов.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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