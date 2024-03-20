В Венесуэле заявили о победе России над Западом на выборах

Депутат Венесуэлы Фариа заявил, что на выборах Россия победила политику Запада

Депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Хесус Фариа прокомментировал минувшие президентские выборы в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фариа заявил о победе России над Западом на выборах и добавил, что главным проигравшим стала политика военной агрессии и санкций стран НАТО против Москвы. По его словам, поражение также потерпели власти Украины и коллективный Запад.

С 15 по 17 марта в России проходили трехдневные выборы президента. После обработки всех протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. На второй строчке с 4,31 процента голосов оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов. В пользу кандидатуры Владислава Даванкова высказались 3,85 процента избирателей. Замыкает четверку Леонид Слуцкий с 3,2 процента голосов.