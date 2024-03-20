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09:45, 20 марта 2024Мир

Захарова логически выявила виновника взрывов на «Северных потоках»

Захарова: по логике взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Виновником взрывов на «Северных потоках» является Вашингтон под администрацией президента США Джо Байдена. К такому выводу логически пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, основанная на фактах логика свидетельствует о том, что взрывы «Северных потоков» были выгодны именно администрации Байдена.

Дипломат также подчеркнула, что Россия на международной арене будет постоянно апеллировать к необходимости транспарентного расследования диверсий на газопроводах. «Мы дождемся результатов следствия. Даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет у нас», — уточнила она.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках». Он объяснил, что российские дипломаты снова призовут расследовать теракты на газопроводах.

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      Виктория Кондратьева
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