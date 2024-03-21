19-летний россиянин изготовил наркотик и получил три года колонии

Под Тюменью на три года осудили 19-летнего юношу за изготовление наркотиков

В Тюменской области 19-летнего Кирилла Сеногноева приговорили к трем годам лишения свободы за изготовление наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Молодой человек признал вину и раскаялся.

По данным ведомства, 18 августа 2022 года юноша пошел на заброшенную ферму в селе Нижняя Тавда. Он увидел на поле коноплю и сорвал ее. Фигурант приготовил наркотик и хранил до момента задержания сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что на Урале суд дал 11,5 года колонии мужчине за нарколабораторию в бане.