Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 21 марта 2024Россия

«Белгород-Арена» оказалась повреждена после обстрела из Vampire

В Белгороде спортивная арена оказалась повреждена после обстрела из Vampire

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Здание «Белгород-Аренаы» оказалось повреждено после обстрела российского города из Vampire со стороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Директор спортивной арены Юрий Черников разъяснил, что пострадали кабинеты главы и секретаря, а также были задеты оборудование и остекление площадки.

«Повреждения стекол процентов на 20. Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке», — отметил он.

21 марта Белгород подвергся массированному обстрелу. По сети разошлись кадры первых минут после попадания снаряда в многоэтажный дом.

До этого в Белгороде и Белгородском районе был объявлен сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии в Минобороны объяснили, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве прогремели три серии мощных взрывов за 20 минут. Повреждены два предприятия

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Пашинян обсудит с США и ЕС развитие Армении

      Бывшая жена тренера Кольцова высказалась о его смерти

      Посол рассказал о попытках США жестко контролировать торговлю России и Турции

      Собчак высказалась о спорах с мужем

      «Белгород-Арена» оказалась повреждена после обстрела из Vampire

      Оценены траты на строительство самой дорогой дороги России

      В зоне СВО заметили российскую «матку» дронов «Пчелка»

      Стали известны подробности условий содержания актера Кологривого в ИВС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше