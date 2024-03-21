«Белгород-Арена» оказалась повреждена после обстрела из Vampire

В Белгороде спортивная арена оказалась повреждена после обстрела из Vampire

Здание «Белгород-Аренаы» оказалось повреждено после обстрела российского города из Vampire со стороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Директор спортивной арены Юрий Черников разъяснил, что пострадали кабинеты главы и секретаря, а также были задеты оборудование и остекление площадки.

«Повреждения стекол процентов на 20. Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке», — отметил он.

21 марта Белгород подвергся массированному обстрелу. По сети разошлись кадры первых минут после попадания снаряда в многоэтажный дом.

До этого в Белгороде и Белгородском районе был объявлен сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии в Минобороны объяснили, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Их уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).