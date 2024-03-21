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16:33, 21 марта 2024Мир

Боррель понадеялся на передачу Украине российских активов на саммите ЕС

Боррель выразил надежду на решение о передаче Украине активов РФ на саммите ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что предстоящий саммит лидеров государств-членов Европейского союза (ЕС) станет решающим моментом для передачи Украине замороженных активов России. Его слова приводит РИА Новости.

Боррель отметил, что он вместе с представителями Европейской комиссии внес предложение по использованию российских активов, и теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС. «Рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее», — заявил он.

Ранее дипломат предложил закупать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие за счет 90 процентов доходов от принадлежащих России активов.

Он также подчеркнул, что Европе будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине и выделить обещанные 50 миллиардов евро Киеву без помощи США.

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      Лина Пивоварова
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