Боррель понадеялся на передачу Украине российских активов на саммите ЕС

Боррель выразил надежду на решение о передаче Украине активов РФ на саммите ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что предстоящий саммит лидеров государств-членов Европейского союза (ЕС) станет решающим моментом для передачи Украине замороженных активов России. Его слова приводит РИА Новости.

Боррель отметил, что он вместе с представителями Европейской комиссии внес предложение по использованию российских активов, и теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС. «Рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее», — заявил он.

Ранее дипломат предложил закупать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие за счет 90 процентов доходов от принадлежащих России активов.

Он также подчеркнул, что Европе будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине и выделить обещанные 50 миллиардов евро Киеву без помощи США.