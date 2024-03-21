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11:25, 21 марта 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в платье без бюстгальтера

Шведская модель Эльза Хоск показала фото в облегающем платье без бюстгальтера

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала новые фото в откровенном наряде для рекламы собственного бренда одежды Helsa Studio. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных кадрах бывший «ангел» Victoria's Secret примерила длинное облегающее платье серого цвета, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь упомянутый наряд на фото виднелись ее торчащие соски.

Поверх платья звезда надела плащ цвета хаки, дополнив образ маленькой сумкой и босоножками на каблуках. Кроме того, знаменитость завила волосы в крупные локоны и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте 50-летняя Хайди Клум показала фото в меховом бюстгальтере. Манекенщица поделилась черно-белым снимком, где предстала в меховом бюстгальтере на тонких бретелях и с декольте в форме сердца, которое подчеркивало ее бюст.

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      Карина Черных
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