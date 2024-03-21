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16:13, 21 марта 2024Россия

«Чревато очень негативными последствиями». В Кремле высказались об отправке иностранных войск на Украину

Песков: отправка иностранных войск на Украину обернется непоправимым

Фото: Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отправке иностранных войск на Украину. По его словам, такие действия со стороны европейских стран могут привести к негативным последствиям.

Пресс-секретарь президента России отметил, что на данный момент нет никаких точных данных об отправке европейской военной миссии на украинско-белорусскую границу. «Здесь нужно получить точную информацию», — подчеркнул Песков.

В любом случае мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

В Раде рассказали о новом плане европейской интервенции на Украину

В среду, 20 марта, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ссылаясь на информацию от французских коллег, сообщил о новом плане европейской интервенции. По его словам, Париж рассматривает возможность отправки войск на приграничные территории Украины, чтобы высвободить силы украинской армии.

Обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но [президент Франции Эммануэль] Макрон настроен очень решительно

Алексей Гончаренкодепутат Верховной Рады

По словам депутата, Франция создает коалицию союзников, куда могут войти Польша и страны Прибалтики. Альтернативным решением может стать создание на территории Западной Украины базы, на который будет вестись подготовка украинских солдат и производство артиллерийских снарядов, добавил он.

Макрон не исключил отправку войск стран ЕС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

15 марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен. «Мы должны с решимостью, волей и мужеством сказать, что мы готовы использовать средства, необходимые для достижения нашей цели, чтобы Россия не выиграла войну», — сказал тогда французский лидер.

Идею президента Франции о вводе войск на Украину раскритиковала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности

Марин Ле Пен лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте

Политик также обвинила Макрона в том, что он «использует войну в своих политических целях», и назвала его слова об отправке военных на Украину «предвыборной политической коммуникацией».

В России предположили, что Франция собирается отправить на Украину две тысячи военных

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет послать для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) две тысячи военнослужащих.

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Он также предупредил, что в случае, если Париж решится на отправку военного контингента, французские войска станут приоритетной целью для Вооруженных сил России. «А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — добавил он.

При этом в Министерстве обороны Франции опровергли слова Нарышкина об отправке войск на Украину. В ведомстве подчеркнули, что эти данные являются дезинформацией.

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