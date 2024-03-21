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20:36, 21 марта 2024Среда обитания

Дачникам напомнили об одном запрете

Адвокат Харди призвал дачников не рыть слишком глубокие скважины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Дачникам запрещено рыть на участке слишком глубокие скважины. Об ограничениях на добычу воды в разговоре с aif.ru напомнил адвокат Тимур Харди.

По словам юриста, дачники и садоводы могут использовать на участке простые водозаборные сооружения — колодцы и скважины малого диаметра. Согласно действующим нормам, владелец скважины может извлекать подземные воды для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки и рыть сооружение на глубину не более пяти метров.

Харди отметил, что последнее требование иногда можно преступать, однако рыть до глубины расположения источника централизованного водоснабжения в данной местности нельзя никогда. За нарушение дачника могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на электричестве на дачном участке. Для этого нужно, чтобы дом соответствовал нормам, применяемым для «сельского тарифа» — входил в границы села, деревни, поселка, а также быть признан «жилым домом» или «жилым строением» в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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      Мария Черкасова
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