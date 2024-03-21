Газопровод в Белгородской области повредили обстрелом

Гладков: газопровод в Белгородской области получил повреждения при обстреле

В Грайворонском городском округе Белгородской области газопровод получил повреждения при обстреле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что жители сел Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка остались без газа.

Ранее стало известно, что в Белгороде не удалось спасти преподавателя Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Инну Лагутину, которая впала в кому при обстреле со стороны Украины.

Во время обстрелов Белгорода 15 марта пострадало несколько человек. Также некоторых жителей спасти не удалось.