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16:20, 21 марта 2024Россия

Гуляющий с ружьем мужчина переполошил российский поселок

Гуляющий с ружьем мужчина переполошил нижегородский поселок Новое Доскино

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Мужчина, гуляющий с ружьем, переполошил поселок Новое Доскино Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как выяснило издание, россиянин намеревался палить по животным. Местных жителей поведение незнакомца напугало.

К месту выехали сотрудники полиции, спасатели и медики.

До этого сообщалось, что в Краснодаре 23-летний местный житель выстрелил в живот 20-летнему незнакомцу во время случайной перепалки.

Нападавшего задержали и возбудили дело по статье о покушении. Отмечалось что полицейским удалось найти оружие в канаве.

Еще раньше в Москве 28-летняя беременная попала в больницу с огнестрельным ранением из-за того, что в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет.

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      Анна Щербакова
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