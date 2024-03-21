Гуляющий с ружьем мужчина переполошил российский поселок

Гуляющий с ружьем мужчина переполошил нижегородский поселок Новое Доскино

Мужчина, гуляющий с ружьем, переполошил поселок Новое Доскино Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как выяснило издание, россиянин намеревался палить по животным. Местных жителей поведение незнакомца напугало.

К месту выехали сотрудники полиции, спасатели и медики.

До этого сообщалось, что в Краснодаре 23-летний местный житель выстрелил в живот 20-летнему незнакомцу во время случайной перепалки.

Нападавшего задержали и возбудили дело по статье о покушении. Отмечалось что полицейским удалось найти оружие в канаве.

Еще раньше в Москве 28-летняя беременная попала в больницу с огнестрельным ранением из-за того, что в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет.