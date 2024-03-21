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21:17, 21 марта 2024Силовые структуры

Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть готовыми отразить угрозу во благо России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в состоянии боевой готовности, чтобы иметь возможность в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями силовых ведомства и правоохранительных органов.

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.

Кроме того, он поручил министру внутренних дел по республике Аслану Ирасханову принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями. Также Кадыров призвал применить жесткий и ответственный подход при профилактике незаконного оборота наркотиков. Глава Чечни выразил уверенность, что руководящий состав сможет быстро и качественно реализовать поставленные перед ними задачи.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что военнослужащие «Ахмата» вели бои против бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались прорвать российскую границу. По его словам, наступление украинцев было настолько неорганизованным, что российские бойцы с легкостью его отразили.

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