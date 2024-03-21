Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть готовыми отразить угрозу во благо России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в состоянии боевой готовности, чтобы иметь возможность в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководителями силовых ведомства и правоохранительных органов.

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.

Кроме того, он поручил министру внутренних дел по республике Аслану Ирасханову принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями. Также Кадыров призвал применить жесткий и ответственный подход при профилактике незаконного оборота наркотиков. Глава Чечни выразил уверенность, что руководящий состав сможет быстро и качественно реализовать поставленные перед ними задачи.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что военнослужащие «Ахмата» вели бои против бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались прорвать российскую границу. По его словам, наступление украинцев было настолько неорганизованным, что российские бойцы с легкостью его отразили.