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23:04, 21 марта 2024Спорт

Карпин оценил разгромную победу над Сербией

Карпин заявил, что удаление Гайича сыграло огромную роль в победе над Сербией

Фото: Evgeny Filippov / Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромную победу над Сербией в товарищеском матче. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, огромную роль в таком результате сыграло удаление у сербов. «Если отбросить эти вещи, то не понравилась концовка первого тайма. Чуть расслабились», — добавил специалист.

Он также отметил, что красная карточка у соперника помешала тренерскому штабу сборной России получить информацию о состоянии подопечных. «Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны», — добавил тренер.

Сборная России на своем поле обыграла Сербию со счетом 4:0 ранее 21 марта. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Милана Гайича.

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      Алексей Гусев
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