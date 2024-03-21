Лавров: США выгодно поражение России, так как она — конкурент на рынке нефти

США и странам Запада выгодна дестабилизация ситуации в России, так как поражение страны избавит их от главного конкурента на рынке нефти. О такой мотивации союзников Украины рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Нефть».

«За границей создаются марионеточные организации "про свободу" отдельным российским республикам и так далее. Наверное, это каким-то образом сопряжено с желанием убрать страну, конкурирующую с США на энергетических рынках», — заявил Лавров.

Он также посчитал, что как неправительственные организации, так и политические деятели на Западе «уже всерьез заявляют, что Россию нужно "деколонизировать"».

В ходе этого интервью Лавров также выразил надежду, что у США «остались какие-то остатки национальной гордости» и американское правительство не станет снижать потолок цен на российскую нефть по просьбе Украины.