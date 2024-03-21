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14:43, 21 марта 2024Наука и техника

Легендарный телефон Nokia перевыпустят

Nokiamob: HMD Global выпустит новую версию Nokia 3210 в мае

Фото: Tracey Nicholls / CSIRO / Wikimedia

Китайская компания HDM Global представит новую версию телефона Nokia. Об этом сообщает издание Nokiamob.

В X-аккаунте фирмы, которая владеет правами на бренд Nokia, появилось пиксельное изображение нового телефона с подписью «Икона возвращается в мае». Журналисты медиа изучили публикацию и предположили, что компания собралась перевыпустить модель Nokia 3210, которая вышла 25 лет назад.

По словам энтузиастов, HMD может представить и новую модификацию другого легендарного телефона Nokia — модели 3310. В пользу этой версии говорит тот факт, что HDM Global начала свой бизнес по перевыпуску устройств Nokia с 3310. Однако схематичное изображенный телефон больше похож на 3210, чем 3310.

Журналисты издания предположили, что аппарат будет ориентирован на широкого пользователя. Также девайс, скорее всего, будет работать на KaiOS.

Nokia 3210 — сотовый телефон Nokia, выпущенный в 1999 году. Модель считается одной из самых коммерчески успешных — за все время было продано около 160 миллионов экземпляров гаджета.

В начале 2024 года стало известно, что китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестанет выпускать устройства под этой торговой маркой. Актуальные права на бренд истекут в 2025 году.

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      Андрей Ставицкий
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