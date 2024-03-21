Песков указал на проблемы из-за давления США и ЕС на Китай

Песков: отношения России и Китая имеют потенциал противостоять давлению США и ЕС

Давление США и Европейского союза (ЕС) на КНР создает определенные проблемы, однако отношения России и Китая имеют потенциал противостоять ему. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Разумеется, продолжается беспрецедентное давление США и ЕС на КНР, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва продолжат стоять спина к спине и поддерживать друг друга. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, и отметил, что это «отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран».