Пилотов ВМФ России научат борьбе с воздушными и морскими беспилотниками

«Известия»: пилотов ВМФ РФ научат борьбе с воздушными и морскими беспилотниками

Пилотов Военно-морского флота (ВМФ) России научат борьбе с воздушными и морскими беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Уничтожать воздушные цели предлагается ракетами и авиапушками. Также летчиков морской авиации планируется обучить поиску и уничтожению плавающих дронов.

В основу образовательной программы будет положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции (СВО). «Эта подготовка имеет определенные особенности. Разница между скоростью самолета и цели здесь большой роли не играет: мы же по вертолетам тоже работаем и проходили специальную подготовку», — сказал бывший начальник морской авиации ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО, Героя России генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, борьба с безэкипажными катерами является современной задачей для морской авиации, требующей специальной подготовки. «Необходима работа с пикирования, с конкретным прицеливанием. Раньше задачи по борьбе с малоразмерными целями решала истребительно-бомбардировочная авиация, а сейчас тактическая», — уточнил генерал-лейтенант.

В январе издание Defense News сообщило, что американские прототипы морских беспилотников вернулись из своей первой дальней миссии. Четыре надводных беспилотных корабля — Sea Hunter («Морской охотник»), Sea Hawk, Mariner и Ranger — покинули Южную Калифорнию 7 августа 2023-го и вернулись обратно 15 января 2024-го.