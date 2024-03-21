Украинский пленный Баланда: офицеры ВСУ халатно относятся к обязанностям

Пленный сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Баланда заявил о безответственном отношении офицеров к обязанностям и к солдатам, а также указал на низкий уровень дисциплины в рядах армии, сообщает РИА Новости.

Баланда добавил, что военнослужащие не хотели отправляться на линию боевого соприкосновения, так как офицеры не давали им конкретных указаний. «Они [офицеры] давали распоряжение: просто выходите, окапывайтесь, не доводя того, где окапываться, в какую сторону, где ждать какие-то встречи, это было настолько халатное отношение», — посетовал он.

Пленный отметил, что порой у солдат не было доступа к продовольствию на протяжении нескольких суток. «Военнослужащие умудрялись напиваться, не дебоширили, но отказывались выходить на позиции. Говорили о том, что они отказываются выполнять боевые действия. Им писали, что они отказники, сажали на гауптвахту без воды, без еды», — резюмировал Баланда.

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Чобан сообщил, что в войска страны набирают множество пожилых и больных мужчин. Он указал, что до отправления на передовую у украинских военнослужащих не было строевой подготовки, они лишь «постреляли пару раз из автоматов по мишеням». Чобан также уточнил, что у солдат ВСУ была выраженная усталость.