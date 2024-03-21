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14:12, 21 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемый в разбое россиянин прыгнул с третьего этажа дома и попал на видео

На Урале подозреваемый прыгнул с третьего этажа, чтобы скрыться от задержания

На Урале задержали подозреваемого по уголовным делам, который прыгнул с третьего этажа дома, чтобы скрыться от силовиков. Об этом сообщает Baza и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина приземляется под окнами многоэтажки. В этот момент к нему подбегает один из сотрудников правоохранительных органов, дежуривших внизу. Через несколько метров злоумышленник падает на землю, его задерживают.

Уточняется, что все произошло на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге. Когда силовики проникли в квартиру на третьем этаже, чтобы задержать подозреваемого в разбое и сутенерстве, мужчина прыгнул вниз. При приземлении злоумышленник сломал обе ноги, лег на землю и сдался сотрудникам.

Ранее в Свердловской области задержанный за поножовщину юноша угнал у полицейских машину. Теперь ему грозит срок не только за нападение, но и за угон служебного автомобиля.

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      Олеся Мицкевич
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