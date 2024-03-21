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15:02, 21 марта 2024Мир

Польша пообещала обеспечить логистику поставок странами ЕС оружия на Украину

Глава МИД Сикорский: Польша обеспечит логистику поставок стран ЕС оружия Украине

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша обеспечит логистику поставок странами Европейского союза (ЕС) оружия на Украину. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после заседания Вышеградской группы, сообщает РИА Новости.

Сикорский поздравил Чехию и поблагодарил предложивших «эту прекрасную инициативу, связанную с поставками боеприпасов Украине». «Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу — не только финансовый, но также и логистический — так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины у стран, не входящих в ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Киеву никакого оружия, и не участвует ни в каких общих действиях, которые заканчиваются совместными поставками оружия.

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      Семен Александров
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