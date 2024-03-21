Премьер Бангладеш поздравила Путина с победой на выборах

Премьер Бангладеш Хасина поздравила Путина с победой на выборах

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента страны. Об этом сообщается в аккаунте возглавляемой Хасиной партии «Народная лига» («Авами лиг») в соцсети X.

«Президент добился убедительной победы в воскресенье, переизбравшись на пятый срок в должности», — отмечается в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил в письме Путина с победой на президентских выборах.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72 процента протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,3 процента голосов, Харитонов — 4,3 процента, Даванков — 3,83 процента, Слуцкий — 3,21 процента.