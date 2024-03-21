Пытавшегося подорвать российских военных сторонника РДК арестовали

В Белгороде суд арестовал пытавшегося подорвать военных сторонника РДК

В Белгороде суд арестовал сторонника запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), пытавшегося подорвать российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что информация о сроке действия меры уточняется.

Ранее 21 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он уже дал признательные показания.