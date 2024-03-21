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22:31, 21 марта 2024Наука и техника

Раскрыты данные о продолжительности полета корабля «Союз МС-25»

РИА Новости: «Союз МС-25» после переноса запуска будет лететь к МКС двое суток

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Баллистические условия не позволят кораблю «Союз МС-25» долететь до Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме за три часа, как это планировалось, если бы запуск не был отменен. Данные о продолжительности полета корабля раскрыл источник в ракетно-космической отрасли в беседе с РИА Новости.

По его словам, для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки требуются соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. Он отметил, что в субботу, 23 марта, таких условий не будет.

Собеседник агентства добавил, что полет пройдет по традиционной двухсуточной схеме. По его словам, корабль делает примерно 34 витка вокруг Земли, а сам полет занимает около 50 часов.

В четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») должна была отправиться ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25», однако в последний момент запуск отменился. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до времени старта.

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      Марина Совина
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