Россиянам перечислили главные модные тренды 2024 года

«Газета.Ru»: стиль «жены мафиози» стал главным модным трендом в 2024 году

Аналитики Lamoda платформы «Дзен» перечислили россиянам главные модные тренды 2024 года. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По данным экспертов, в первую очередь в список вошел стиль «жены мафиози», главными атрибутами которого стали меховое пальто, крупные золотые украшения, туфли на шпильке и темные очки.

Специалисты также отметили актуальность стиля «эклектичный дедушка». Они отметили, что данный образ основан на комбинации винтажных комфортных вещей и ярких акцентных аксессуаров. Представители Lamoda подчеркнули, что у покупателей увеличился спрос на джинсовые и вязаные жилеты, фланелевые рубашки и свободные брюки-багги.

Третье место занял coquette core, или «стиль кокетки», для которого характерны романтичные наряды и корсеты. В заключение собеседники издания рассказали о популярности стиля «офисная сирена» с классическими костюмами и ресейлом.

Ранее россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года. Эксперт напомнила, что Институт цвета Pantone назвал главным оттенком текущего года персиковый пушок (peach fuzz).