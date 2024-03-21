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20:20, 21 марта 2024Ценности

Россиянам перечислили главные модные тренды 2024 года

«Газета.Ru»: стиль «жены мафиози» стал главным модным трендом в 2024 году

Фото: Unsplash

Аналитики Lamoda платформы «Дзен» перечислили россиянам главные модные тренды 2024 года. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По данным экспертов, в первую очередь в список вошел стиль «жены мафиози», главными атрибутами которого стали меховое пальто, крупные золотые украшения, туфли на шпильке и темные очки.

Специалисты также отметили актуальность стиля «эклектичный дедушка». Они отметили, что данный образ основан на комбинации винтажных комфортных вещей и ярких акцентных аксессуаров. Представители Lamoda подчеркнули, что у покупателей увеличился спрос на джинсовые и вязаные жилеты, фланелевые рубашки и свободные брюки-багги.

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Третье место занял coquette core, или «стиль кокетки», для которого характерны романтичные наряды и корсеты. В заключение собеседники издания рассказали о популярности стиля «офисная сирена» с классическими костюмами и ресейлом.

Ранее россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года. Эксперт напомнила, что Институт цвета Pantone назвал главным оттенком текущего года персиковый пушок (peach fuzz).

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      Екатерина Ештокина
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