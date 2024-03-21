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10:40, 21 марта 2024Экономика

Россиянам предложили инвестировать в одну страну

РФ предложили инвестировать в гидроэнергетику и производство удобрений Непала

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Глава Минфина Непала Баршаман Пун на встрече с послом РФ Алексеем Новиковым рассказал о планах привлечь инвестиции в гидроэнергетику и производство химических удобрений в стране и предложил россиянам принять участие в проектах. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Россия заинтересована в инвестировании, мы готовы создать атмосферу для этого», — сказал министр. В ответ дипломат пообещал обсудить данный вопрос с инвесторами своей страны, отметив, что «с геополитической точки зрения Непал обладает большим потенциалом для российских инвестиций».

Ранее в России назвали отрасли экономики, лидировавшие по росту инвестиций в 2023 году. В топ-3 по этому показателю вошли вложения в производство готовых металлических изделий, компьютеров и электрического оборудования.

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      Дмитрий Воронин
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