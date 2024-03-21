Россиянам предложили инвестировать в одну страну

РФ предложили инвестировать в гидроэнергетику и производство удобрений Непала

Глава Минфина Непала Баршаман Пун на встрече с послом РФ Алексеем Новиковым рассказал о планах привлечь инвестиции в гидроэнергетику и производство химических удобрений в стране и предложил россиянам принять участие в проектах. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Россия заинтересована в инвестировании, мы готовы создать атмосферу для этого», — сказал министр. В ответ дипломат пообещал обсудить данный вопрос с инвесторами своей страны, отметив, что «с геополитической точки зрения Непал обладает большим потенциалом для российских инвестиций».

Ранее в России назвали отрасли экономики, лидировавшие по росту инвестиций в 2023 году. В топ-3 по этому показателю вошли вложения в производство готовых металлических изделий, компьютеров и электрического оборудования.