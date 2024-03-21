Россиянин из-за ревности расправился с семьей и получил пожизненный срок

В ДНР мужчина расправился с семьей из ревности и получил пожизненный срок

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил местного жителя к пожизненному заключению из-за расправы над мужчиной, женщиной и ее ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным по статье о расправе и по статье о незаконном приобретении оружия. Он рассказал, что совершил преступление из-за ревности.

По данным следствия, все произошло в конце августа 2023 года. Тогда обвиняемый произвел выстрелы из пистолета в сторону сожительницы и ее знакомого. От полученных ран пострадавшие не выжили. После этого фигурант попытался покинуть место преступления, но наткнулся на ребенка пострадавшей. Тогда мужчина расправился с мальчиком и скрылся с места преступления. Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военного Виктора Бессчетнова за расправу над мужчиной из-за чувства ревности.

