Российский военный рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

Специалист ВС Ярс: ВСУ используют дроны-приманки для обнаружения систем ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки для раскрытия российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск «Юг» ВС России с позывным Ярс, передает РИА Новости.

По его словам, подобные дроны используются для вскрытия слабых мест системы ПВО и изготавливаются из дешевых комплектующих. Ярс уточнил, что такие беспилотники оснащаются двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, не имея при этом качественных камер и дополнительных радиопередающих устройств.

«Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС (радиолокационных станциях — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.

Ранее глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявлял, что республика могла бы производить два миллиона беспилотник в год. По его мнению, это было бы возможно при дополнительной финансовой поддержке со стороны Запада.