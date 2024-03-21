Шмыгаль опроверг информацию о просьбе Киева к Европе прислать свои войска

Шмыгаль: Киев не просил европейские страны присылать свои войска на Украину

Украина не просила европейские страны присылать свои войска на помощь Вооруженным силам республики (ВСУ). Информацию о просьбе опроверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете El Pais.

«Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ни одна страна Европы не согласна отправлять военных для участия в конфликте, поскольку «это означало бы, что они вступят в войну». По словам премьера, это невозможно в данный момент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. Начальник штаба французских cухопутных войск генерал Пьер Шилль говорил, что страна готова к самым трудным сражениям, как бы ни развивалась международная ситуация.