Шольц нашел оправдание для передачи российских активов Украине

Шольц: доходы от активов России никому не принадлежат, их можно отдать Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц оправдал передачу доходов от принадлежащих России замороженных активов Украине. По его мнению, они «никому не принадлежат», и именно поэтому ими можно воспользоваться для военной помощи Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат. Поэтому они могут быть использованы Европейским Союзом», — отметил Шольц.

Агентство Reuters пишет, что Шольц убежден в необходимости передать эти средства на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В первую очередь, они должны быть использованы для покупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для самообороны», — сказал немецкий канцлер.

Он также выразил надежду, что лидеры других стран ЕС поддержат его в этом вопросе.

Ранее Шольц заявил, что Берлин намерен использовать доходы с активов России для закупки оружия для ВСУ. Он добавил, что реализацию этой инициативы представители НАТО обсудят во время встречи в формате «Рамштайн».