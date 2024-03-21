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15:04, 21 марта 2024Мир

Шольц нашел оправдание для передачи российских активов Украине

Шольц: доходы от активов России никому не принадлежат, их можно отдать Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оправдал передачу доходов от принадлежащих России замороженных активов Украине. По его мнению, они «никому не принадлежат», и именно поэтому ими можно воспользоваться для военной помощи Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат. Поэтому они могут быть использованы Европейским Союзом», — отметил Шольц.

Агентство Reuters пишет, что Шольц убежден в необходимости передать эти средства на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В первую очередь, они должны быть использованы для покупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для самообороны», — сказал немецкий канцлер.

Он также выразил надежду, что лидеры других стран ЕС поддержат его в этом вопросе.

Ранее Шольц заявил, что Берлин намерен использовать доходы с активов России для закупки оружия для ВСУ. Он добавил, что реализацию этой инициативы представители НАТО обсудят во время встречи в формате «Рамштайн».

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      Лина Пивоварова
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