Шольц нашел оправдание для передачи российских активов Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц оправдал передачу доходов от принадлежащих России замороженных активов Украине. По его мнению, они «никому не принадлежат», и именно поэтому ими можно воспользоваться для военной помощи Киеву. Его слова приводит РИА Новости.
«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат. Поэтому они могут быть использованы Европейским Союзом», — отметил Шольц.
Агентство Reuters пишет, что Шольц убежден в необходимости передать эти средства на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«В первую очередь, они должны быть использованы для покупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для самообороны», — сказал немецкий канцлер.
Он также выразил надежду, что лидеры других стран ЕС поддержат его в этом вопросе.
Ранее Шольц заявил, что Берлин намерен использовать доходы с активов России для закупки оружия для ВСУ. Он добавил, что реализацию этой инициативы представители НАТО обсудят во время встречи в формате «Рамштайн».