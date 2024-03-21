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07:32, 21 марта 2024Россия

В Госдуме высказались о перспективах новых способов траты маткапитала

Депутат Бессараб: на тему использования маткапитала всегда появляется много идей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о перспективах появления новых способов траты маткапитала. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала о связанных с инициативой идеях.

«Использование средств материнского капитала — это очень благодатная тема. И на эту тему очень много идей всегда появляется. Одна из последних, она очень трудно идет, есть идея использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля отечественного производства типа минивэна для многодетных семей», — поделилась Бессараб.

Также парламентарий отметила, что было предложение тратить средства материнского капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка.

«Но у этого предложения был отрицательный отзыв Правительства Российской Федерации. Других идей мне неизвестно», — заключила она.

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Ранее представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Как следует из документа, предлагается увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года до 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей — на второго. Кроме того, в соответствии с проектом, выплата на третьего ребенка тоже составит один миллион рублей при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырос на 7,4 процента. Таким образом в данный момент его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 202 643,96 рубля.

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