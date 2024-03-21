Стало известно о поражении украинского завода ракетных деталей в Николаеве

ВС РФ поразили завод ракетных деталей и склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Ударом Вооруженных сил (ВС) России в Николаеве оказался поражен завод «Зоря-Машпроект», где производились ракетные детали и ремонт техники ВСУ. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, сдвоенным ударом также был поражен склад боеприпасов ВСУ. Он уточнил, что к настоящему моменту несколько кварталов города оцеплены, туда пропускают грузовые военные машины и многочисленные кареты скорой помощи.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что российским военным удалось поразить центры принятия решений украинской армии, базы материально-технического обеспечения и временные базы иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ.