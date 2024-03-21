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13:29, 21 марта 2024Экономика

Суд взыскал сотни миллиардов рублей с «крабовых королей» Дальнего Востока

Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с крупнейших рыбодобытчиков Дальнего Востока

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока, включая «крабового короля» Олега Кана, на общую сумму в 358,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что претензии были предъявлены 19 ответчикам, включая Дмитрия и Алену Дремлюги, Юрия Далишнева и другим. Второй иск подали в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании.

Поводом для их рассмотрения стали жалобы на причиненный водным биологическим ресурсам ущерб. «Взыскать солидарно с Кана О.К. (и других ответчиков — прим. «Ленты.ру») в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 миллиардов 706 миллионов 352 тысячи 296 рублей», — гласит судебный вердикт.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обвиняет «крабовых королей» Дмитрия Дремлюгу и Олега Кана в незаконном вылове водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Агентство «Интерфакс» выяснило, что во второй половине января 2024 года ведомство подало в Арбитражный суд Приморского края два иска на общую сумму 376 миллиардов рублей к крупнейшим добытчикам краба, включая вышеуказанных лиц.

В свою очередь, газета «Известия» уточняла, что одной из основных претензий ведомства к ключевым ответчикам было их иностранное гражданство. Утверждалось, что Дмитрий Дремлюга является гражданином Украины, а у Олега Кана есть вид на жительство в Южной Корее.

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      Анатолий Акулов
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