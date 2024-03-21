Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции

Сырский заверил начштаба ВС Франции в стабилизации обстановки на востоке Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром. Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он заявил, что проинформировал Бюркара о ситуации на поле боя, заверив его, что украинским войскам якобы «удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины». Сырский также выразил благодарность за оказанную Киеву помощь по подготовке бойцов ВСУ на территории Франции.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ встретился в Киеве с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. До этого Сырский заявлял, что обсудил ситуацию на фронте с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Дэррилом Уильямсом.