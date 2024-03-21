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11:11, 21 марта 2024Путешествия

Turkish Airlines объяснила снятие россиян с рейсов авиакомпании

Turkish Airlines объяснила снятие россиян с рейсов авиакомпании правилами ИКАО

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиакомпания Turkish Airlines объяснила частое снятие российских туристов со своих рейсов в Южную Америку. В ответном письме Генконсульству России в Стамбуле перечислены причины недопуска до полетов.

Перевозчик рассказал, что при организации перелетов руководствуется правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и условиями страны-следования. В числе таких требований могут быть наличие единого номера бронирования на рейсы туда и обратно, а также подтверждения брони гостиницы, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования отелей, наличие у пассажира багажа помимо ручной клади, наличие у пассажира кредитных карт и наличных денежных средств и прочее.

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«В случае выявления несоответствия вышеперечисленным требованиям авиакомпания, как сообщается, оставляет за собой право отказать пассажиру в осуществлении перевозки», — добавили в Генконсульстве РФ.

Ранее сообщалось, что на рейсах Turkish Airlines в Южную Америку проходят дополнительные проверки. В частности, компания оставляла за собой право отказать пассажирам с «чистым паспортом», а также путешественникам, которые летят на долгий срок без багажа. По некоторым данным, таким образом перевозчик снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров.

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      Зарина Дзагоева
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