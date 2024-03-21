Украинский беспилотник уничтожили под Брянском

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг, 21 марта.

В ведомстве разъяснили, что попытка атаки под Брянском была предпринята около 15:10. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей о случившемся Минобороны не привело.

До этого российское ведомство отчиталось о трех сбитых над Крымом беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 марта со стороны Украины предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на Крым. Тогда дрон удалось сбить дежурными средствами ПВО.

Сведений о пострадавших не поступало. Значительных разрушений также удалось избежать.