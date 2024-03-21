В ЕС нашли способ снизить энергозависимость от России

Глава Евросовета Мишель: ЕС вернется к активному использованию атомной энергии

Страны Евросоюза (ЕС) вернутся к активному использованию атомной энергии для преодоления энергетического кризиса и снижения зависимости от России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил чиновник, активное использование атомной энергии поможет ЕС укрепить свой суверенитет после того, как Россия «выпустила энергетическую ракету по Европе». Он также отметил, что попытки РФ «подорвать евроэкономику, общество и мораль» не увенчались успехом.

По мнению чиновника, широкое использование атомной энергии сгладит негативный эффект от энергетического кризиса, который начался в регионе в 2022 году. Мишель уточнил, что эта мера стала необходимой после начала военного конфликта на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала увеличить сроки эксплуатации действующих атомных электростанций на территории стран ЕС. Как пояснила она, АЭС являются легкодоступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа. Последнее обстоятельство, уточнила глава ЕК, — особенно актуально с учетом действующей климатической повестки.

В начале февраля с призывом еще больше снизить энергетическую зависимость ЕС от России выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он предложил включить в перечень санкций запрет на поставки российского топлива для европейских АЭС. Однако, как уточнил глава правительства республики, добиться этого будет не так просто.