Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:43, 21 марта 2024Экономика

В ЕС нашли способ снизить энергозависимость от России

Глава Евросовета Мишель: ЕС вернется к активному использованию атомной энергии

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) вернутся к активному использованию атомной энергии для преодоления энергетического кризиса и снижения зависимости от России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил чиновник, активное использование атомной энергии поможет ЕС укрепить свой суверенитет после того, как Россия «выпустила энергетическую ракету по Европе». Он также отметил, что попытки РФ «подорвать евроэкономику, общество и мораль» не увенчались успехом.

По мнению чиновника, широкое использование атомной энергии сгладит негативный эффект от энергетического кризиса, который начался в регионе в 2022 году. Мишель уточнил, что эта мера стала необходимой после начала военного конфликта на Украине.

Материалы по теме:
Энергия от вечного двигателя. Об уникальном энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах
Энергия от вечного двигателя.Об уникальном энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах
10 июня 2021
Радиация против страха 35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
Радиация против страха35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
27 апреля 2021

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала увеличить сроки эксплуатации действующих атомных электростанций на территории стран ЕС. Как пояснила она, АЭС являются легкодоступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа. Последнее обстоятельство, уточнила глава ЕК, — особенно актуально с учетом действующей климатической повестки.

В начале февраля с призывом еще больше снизить энергетическую зависимость ЕС от России выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он предложил включить в перечень санкций запрет на поставки российского топлива для европейских АЭС. Однако, как уточнил глава правительства республики, добиться этого будет не так просто.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Устройство для раскатывания теста зажевало руку работницы российского пищеблока

      Конгресс США опубликовал пакет расходов для продолжения работы правительства

      В России предупредили об угрозе нехватки бензина

      Названы самые стильные российские политики

      Легендарный телефон Nokia перевыпустят

      В ЕС нашли способ снизить энергозависимость от России

      Безрассудный поступок туриста попал на видео и разгневал пользователей сети

      Россиянин передал украинской разведке данные о военных и попался ФСБ

      Китай резко сократил закупки российского угля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше