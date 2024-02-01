В Европе предложили запретить поставки топлива для АЭС из России

Польша предложила включить топливо для АЭС в 13-й пакет санкций ЕС

Польша предложила включить в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза запрет на поставки топлива для атомных электростанций из России. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра республики Дональда Туска пишет РИА Новости.

При этом он признал, что сделать это будет не так просто. «Мы знаем, что многие страны, участвующие в помощи Украине, одновременно зависят от топлива для ядерных электростанций, которое поставляется из России», — сказал глава правительства.

Туск отметил, что санкции являются неприятной вещью в том числе и для их инициаторов. «Санкции успешны тогда, когда чего-то стоят — надо чем-то пожертвовать для того, чтобы санкции действительно подействовали, в данном случае на Россию», — объяснил премьер.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в который могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Также может быть расширен список попавших под ограничения юридических и физических лиц. Ожидается, что он может быть принят 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Польша и страны Прибалтики также призвали Евросоюз включить в новый пакет санкций запрет на поставки из РФ алюминия и сжиженного природного газа (СПГ). Они также настаивают на усилении санкций в сфере авиации, а именно включении в ограничительные списки ряда товаров, используемых для производства беспилотников.