Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 21 марта 2024Мир

В Кремле рассказали об ответах России на конфискацию активов

Песков: Россия ответит на конфискацию активов всеми методами, кроме зеркальных
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия ответит на конфискацию Западом ее активов всеми возможными механизмами реагирования, но сам ответ не будет зеркальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что Россия задействует «все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас», и будет использовать новые методы реагирования по мере их появления в будущем.

«На основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий», — рассказал представитель Кремля.

20 марта Еврокомиссия утвердила инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Глава столицы российского региона объявил об отставке

      В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

      Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

      В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

      В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

      Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

      Врач высказался о возможности спрогнозировать инфаркт

      Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

      Премьер Эстонии заявила о своем политическом суициде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше