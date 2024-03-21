В Кремле рассказали об ответах России на конфискацию активов

Песков: Россия ответит на конфискацию активов всеми методами, кроме зеркальных

Россия ответит на конфискацию Западом ее активов всеми возможными механизмами реагирования, но сам ответ не будет зеркальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что Россия задействует «все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас», и будет использовать новые методы реагирования по мере их появления в будущем.

«На основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий», — рассказал представитель Кремля.

20 марта Еврокомиссия утвердила инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.