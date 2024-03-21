В Кремле высказались о визите премьера Индии в Россию

Песков: визит премьера Индии Моди в Россию будет согласован по дипканалам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будет согласован по дипломатическим каналам. Его слова приводит ТАСС.

«Разумеется, у премьер-министра Индии есть и действующее приглашение посетить нашу страну», — сказал пресс-секретарь президента России. Он уточнил, что политики точно встретятся в первой половине 2024 года.

20 марта российский лидер Владимир Путин и Нарендра Моди провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили ряд вопросов международной повестки дня, а также подтвердили намерение продолжать сотрудничество России и Индии в многосторонних форматах и международных организациях.

Моди также поздравил Путина с победой на выборах президента России и выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем партнерства между странами.