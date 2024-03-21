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08:42, 21 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ на купянском направлении

Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжелом положении под Купянском

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Перехваченные рапорты командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о тяжелом положении Киева на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Украинское командование рапортует о тяжелом положении войск и продвижении ВС РФ. Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении вооруженных формирований Украины на ряде участков в районе Купянска», — сказал он.

Марочко добавил, что в ВСУ отмечают низкую мотивацию военных. По его словам, большое число бойцов самовольно оставляют позиции. Кроме того, в украинские командиры указывают на нехватку личного состава, низкую квалификацию военных и дефицит ряда средств вооружения и снарядов.

Ранее Марочко сообщал об уничтожении базы наемников в Харьковской области. Он утверждал, что украинские спецслужбы готовили их к совершению терактов в приграничных районах Белгородской области.

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      Кристина Есикова
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