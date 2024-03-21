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20:48, 21 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали способную привести Украину к проигрышу проблему

Замкомандира бригады ВСУ Жорин: на Украине нужно менять политику мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин назвал проблему, способную привести страну к проигрышу в конфликте. Слова военнослужащего приводит «Страна.ua».

По словам Жорина, в стране нужно поменять политику мобилизации и привлечь в армию молодежь, которая имеет хорошую физическую форму, способна принимать более быстрые решения и креативно мыслить.

«27 лет — это абсолютно неадекватный возраст призыва (...) Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически (...), и ментально», — отметил он.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходима новая волна мобилизации, чтобы восполнить существующие потери.

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      Варвара Кошечкина
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